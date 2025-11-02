november 2., vasárnap

Házi módszer

Újabb papírt kérhet tőlünk a rendőr, bírságolhat is miatta

Változtak a forgalomba helyezési és üzemeltetési szabályok, de ez nem jelenti azt, hogy házi autószerelésben gondolkodhatunk. LED-izzókra cserélhetjük a régi halogént a kocsikban, de ha nincs róla papír, jön a bírság is érte. Mutatjuk a részleteket.

Szabadi Martina Laura

Nem csak otthonunkban váltunk a régiek helyett ledes izzókra. Januártól módosult a járművek forgalomba helyezéséről szóló rendelet. Most már lehetséges az eredetileg halogénizzóval gyártott járművekben minősített LED-izzó használata, csakhogy nem akárhogy. Nem cserélhetjük ki csak úgy LED izzókra a régi típust, a rendőr pedig kérheti a lámpáról a papírokat.

Illusztráció: MW
A  LED-izzókról papír is kell, kérheti a rendőr és bírságolhat is Illusztráció: MW

Az OSRAM Magyarországon elsőként szerzett engedélyt LED-es termékekre. Ezzel hazánkban is lehetővé vált a LED izzók utólagos, közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogénizzóval gyártott járművek fényszóróiba. Azért jó LED-izzót szerelni az autóba, mert a korszerű változatok energiatakarékosabbak és hosszabb élettartamúak. A helyesen beállított és engedélyezett LED-es világítás nem vakítja el a szembejövőt, ugyanakkor jobb látási viszonyokat biztosít az autósnak – írja a teol.hu.

Cserélhetjük a LED-izzóra, de nem akárhogy

A régebbi kocsikban és motorokban is használhatnak LED-izzókat, ám nem mindegy, hogy milyen autóba kerül az izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis. Az OSRAM közzétett egy kompatibilitási listát amiből sz is kiderül, hogy pontosan melyik járműbe melyik típust lehet beszerelni és szükséges-e további kiegészítő (beszerelőkeret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller) a beszereléshez.

A megvásárolt termék csomagolásán található a magyarországi minősítő jel (egy H betű és 8 szám), továbbá a hologramos matricán egy hétjegyű kód, amely az azonosításhoz szükséges, amit a gyártó weboldalán lehet elvégezni. Az azonosítást követően ki kell választani és nyomtatni a terméktípushoz tartozó műbizonylatot – tisztában kell lenni a jogszabályi előírásokkal, hogy elkerüljük a büntetést.

Egy egri autószerelő kérdésünkre elmondta, hogy a cserét autószerelő szakember végezheti, ellenőrzi a lámpatest számát a kompatibilitási lista alapján, majd beszereli és kitölti a műbizonylatot. Ha túl vagyunk a cserén , akkor onnantól a papírt a jármű okmányával együtt kell tartani, hiszen a LED-izzó beszerelése után kérheti a rendőr ellenőrzéskor. Egyébként a rendőrség a rendőrség fokozott jelenléttel és forgalomirányítással lesz jelen az utakon, temetők környékén ezekben a napokban. Halottak napja környékén a megszokottnál nagyobb forgalomra, ideiglenes korlátozásokra és fokozott ellenőrzésekre kell számítani Heves vármegyében. Nem árt tehát úgy útnak indulni, hogy minden kötelező elem rendben van, hiszen ha ezek hiányoznak, akkor szabálysértést követünk el. Az egyik legproblémásabb az elsősegélydoboz szokott lenni, ami lejárati idővel is rendelkezik. Jó hír, hogy most egy Lidl akció keretében kevesebb mint 3 ezer forintért hozzájuthatunk.

Az elsősegélydoboz kötelező tartalma a következő:

  • steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
  • steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
  • steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 2 db
  • egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db
  • steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
  • kéztisztító/fertőtlenítő lap: 4 db
  • fóliakesztyű: 1 pár
  • háromszögletű kendő 2 db
  • biztosítótű (40 mm-es): 4 db
  • ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs
  • olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es): 1 db
  • polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml): 1 db
  • sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db
  • higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db
  • gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk: 1 db
  • elsősegélynyújtás képekben: 1 db
  • tartalomjegyzék: 1 db

 

 

