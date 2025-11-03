Szalagkorlátnak ütközött autóshoz mentő is érkezett az M3-ason

Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gödöllő térségében. A járműben csak a sofőr utazott. A 31-32-es kilométer között történt balesethez az aszódi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj kiemelte a gépkocsivezetőt az autóból és áramtalanította a járművet – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-ason, Gödöllőnél

Forrás: Magyar Nemzet

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Baleset történt hétfőn 19 órakor az M3-as autópályán a 31-es kilométernél, egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A baleset nem okozott fennakadást a sztrádán – árulta el lapunknak Váraljai Anita Kamilla, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, hogy az autóban egyedül a sofőr tartózkodott, aki könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A férfit a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.

Frissítés 20:25

Az Útinform beszámolója szerint 1-2 kilométeres torlódás alakult ki az érintett szakaszon.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap két autó karambolozott az M3-ason: