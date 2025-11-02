1 órája
Két autó karambolozott az M3-ason, hatalmas a torlódás
Összeütközött két autó az M3-as autópálya 196-os kilométerszelvényénél, Hajdúnánás térségében, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A forgalom csak egy sávon halad a sztrádán.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, a 196-os km-nél két gépkocsi ütközött össze. Egy sávot lezártak, Hajdúnánás térségében lassulásra számítsanak – számolt be a balesetről az Útinform.
A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Hatalmas torlódás alakult ki a sztrádán Hort térségében is
Az M3-as autópályán, Budapest felé a 72-es és a 69-es km közötti kiépített terelt szakaszon az erős forgalom miatt 8-9 km-es torlódás alakult ki.
