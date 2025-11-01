Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben

Különös baleset történt szombaton Egerszalókon. Egy férfi két utasával autózott a településen, amikor a rendőrök meg akarták állítani, ám a sofőr a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott, és menekülni próbált.

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatása szerint a férfi a menekülés közben behajtott a temetőbe, ahol előbb egy, majd egy másik sírnak is nekiment. A második ütközés megállította az autót. Mindenszentek napján a temető sokkal zsúfoltabb, így igazi szerencse, hogy a baleset során senki sem sérült meg. A helyszínelés jelenleg is tart.

Úgy tudjuk, a járműben a sofőr mellett két utas is ült, mindhárman megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

Nem ez az első izgalom Mindenszentek napján. Egy gyöngyösi társasházi lakásban tűz ütött ki egy meggyújtott gyertya miatt.