Baleset

2 órája

Négy autó ütközött össze az M3-ason, több kilométeres a torlódás

Címkék#M3-as autópálya#torlódás#baleset

Mindenszentek napja nem mentes a forgalmi akadályoktól. Az M3-as autópályán több kilométeres a torlódás baleset miatt.

Heol.hu

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag és Kerekharaszt között négy jármű ütközött össze szombat délelőtt. A 44-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, emiatt a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Jelenleg csak a külső sáv járható - írja az Útinform.

Az M1-M0-M3 Autópálya Információ csoportban egy autós 10 órakor jelezte a négyes karambolt. Leírása szerint az egyik autó teljesen összetört, de a hatóságok egyelőre még nem érkeztek a helyszínre. 

Az M3-as autópályán érdemes óvatosnak lenni, mivel a mindenszentek és halottak napja miatt megnövekedett a forgalom. Bár az MKIF a hétvégére tehermentesítette az autópályát, vannak olyan szakaszok, ahol még torlódásra lehet számítani. Erről részletesebben ITT írunk.

Frissítés:

Az Útinform információi szerint a torlódás meghaladta a 10-12 km-et. A menetidőtöbblet akár egy óra is lehet.  Aki teheti, a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat vagy alsóbbrendű utakon, a Gödöllő - Valkó - Tura - Hatvan útvonalon keresztül kerülhet.

 

