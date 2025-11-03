Ez az idős autós mindent megtehet? Egyből repült a feljelentés az egri nemtörődöm barbárság miatt

Az Egerben láttam, hallottam. nevű Facebook-csoportban egy segélykérő bejegyzés jelent meg. Egy idős férfi október 31-én, délelőtt 10:30-kor Egerben, a Fellner Jakab utca 3. szám előtt nekihajtott egy teherautónak, amely egyébként szabályosan parkoló fehér Ford Transit volt. A férfi autóját sikerült lencsevégre kapni: egy arany színű Suzuki Swift.

Egy idős férfi október 31-én Egerben nekihajtott egy teherautónak

Forrás: Egerben láttam, hallottam./Facebook

A kárt okozó férfi végül visszatolatott, megnézte az autót majd távozott. A szemtanú rendőrt hívott és feljelentést tett.

Sokat segítene az ügyön, ha jelentkezne az úr. Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot! Köszönöm!

- zárta sorait a posztoló.

A szabályosan parkoló fehér Ford Transit

