Ez az idős autós mindent megtehet? Egyből repült a feljelentés az egri nemtörődöm barbárság miatt
Felelőtlen és felháborító eset zavarta meg az egri autósok nyugalmát október 31-én.
Az Egerben láttam, hallottam. nevű Facebook-csoportban egy segélykérő bejegyzés jelent meg. Egy idős férfi október 31-én, délelőtt 10:30-kor Egerben, a Fellner Jakab utca 3. szám előtt nekihajtott egy teherautónak, amely egyébként szabályosan parkoló fehér Ford Transit volt. A férfi autóját sikerült lencsevégre kapni: egy arany színű Suzuki Swift.
A kárt okozó férfi végül visszatolatott, megnézte az autót majd távozott. A szemtanú rendőrt hívott és feljelentést tett.
Sokat segítene az ügyön, ha jelentkezne az úr. Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot! Köszönöm!
