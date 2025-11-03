november 3., hétfő

Felháborító

2 órája

Ez az idős autós mindent megtehet? Egyből repült a feljelentés az egri nemtörődöm barbárság miatt

Felelőtlen és felháborító eset zavarta meg az egri autósok nyugalmát október 31-én.

Heol.hu

Az Egerben láttam, hallottam. nevű Facebook-csoportban egy segélykérő bejegyzés jelent meg. Egy idős férfi október 31-én, délelőtt 10:30-kor Egerben, a Fellner Jakab utca 3. szám előtt nekihajtott egy teherautónak, amely egyébként szabályosan parkoló fehér Ford Transit volt. A férfi autóját sikerült lencsevégre kapni: egy arany színű Suzuki Swift.

Egy idős férfi október 31-én Egerben, a Fellner Jakab utca 3. szám előtt nekihajtott egy teherautónak
Forrás: Egerben láttam, hallottam./Facebook

A kárt okozó férfi végül visszatolatott, megnézte az autót majd távozott. A szemtanú rendőrt hívott és feljelentést tett. 

Sokat segítene az ügyön, ha jelentkezne az úr. Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot! Köszönöm!

- zárta sorait a posztoló. 

A szabályosan parkoló fehér Ford Transit
Forrás: Egerben láttam, hallottam./Facebook

Legutóbb arról számoltunk be, hogy hihetetlen akció rázta meg a temető csendjét Egerszalókon. Menekülés közben egy autós hajtott be az egerszalóki temetőbe, majd nekiment több sírnak.

 

 

 

