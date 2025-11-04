Őszi Black Friday-pánik: így csapják be a csalók a gyanútlan vásárlókat

Az őszi és az ünnepi időszak közeledtével, különösen a Black Friday idején, ami ebben az évben november 28-ára esik, gyakran megnő a termékek iránti kereslet és a kereskedők számos látványos akcióval, kedvezménnyel csábítják a vásárlókat. Ebben az információ- és akcióáradatban azonban sokan könnyen elvesznek, ezért fontos, hogy tudatos döntéseket hozzunk. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság célja, hogy edukatív, gyakorlatias tanácsokkal segítsék a fogyasztókat a biztonságos és átgondolt vásárlásban, azaz így kerülhetik el az online csalásokat.

Az online csalás napjain része, s most jön a Black Friday, mindenkit óvatosságra intenek Fotó: MW

Mielőtt kosárba tennénk egy terméket, érdemes ellenőrizni annak eredeti árát és a kedvezmény valódiságát. Készítsünk előre listát azokról a termékekről, amelyekre valóban szükségünk van – így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat. Online vásárláskor mindig figyeljünk a megbízható webáruházakra, nézzük meg a cég elérhetőségeit, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szállítási és elállási feltételeket.

Fontos tudni, hogy az akciós termékekre is érvényes a jótállás és a szavatosság. Ha probléma merül fel a vásárlás után, a fogyasztók panasszal élhetnek a kereskedőnél, illetve segítséget kérhetnek a fogyasztóvédelmi hatóságtól vagy a békéltető testülettől.

Hasznos tippek a tudatos vásárláshoz, így előzheted meg az online csalást

Ne dőljünk be a sürgető ajánlatoknak!

A „csak ma érvényes” vagy „már csak néhány darab maradt” üzenetek gyakran pszichológiai nyomást gyakorolnak a vásárlókra. Gondoljuk át, valóban szükségünk van-e az adott termékre.

Biztonságos fizetési módot válasszunk!

Online vásárlásnál kerüljük az előre utalást ismeretlen eladóknak. Részesítsük előnyben a bankkártyás vagy utánvételes fizetést, és ellenőrizzük, hogy a weboldal címe „https”-sel kezdődik-e.

Ismerjük meg a szállítási és elállási feltételeket!

Online vásárláskor a fogyasztót 14 napos elállási jog illeti meg – ezt akciós termék esetén is gyakorolhatja, kivéve néhány speciális termékkört (például romlandó vagy higiéniai termékek).

Őrizzük meg a bizonylatokat!

A vásárlást igazoló számlát, nyugtát és a jótállási jegyet mindig tegyük el, hiszen ezekre szükség lehet, ha a termékkel probléma adódik vagy panaszt szeretnénk tenni.

Legyünk óvatosak a gyanúsan nagy kedvezményekkel!

Ha egy ajánlat „túl szép, hogy igaz legyen”, valószínűleg nem is az. Ellenőrizzük a webáruház elérhetőségeit, cégadatait és a vásárlói értékeléseket, mielőtt rendelünk. A tudatos vásárlás nemcsak pénzügyi biztonságot jelent, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy az ünnepi időszak valóban a nyugalomról, a családról és a meghitt pillanatokról szóljon – nem pedig a reklamációkról és csalódásokról.