Őszi Black Friday-pánik: így csapják be a csalók a gyanútlan vásárlókat
Az ünnepi időszak és a Black Friday közeledtével rengeteg vásárló készüli előre az akciókra. Az online csalások azonban egyre gyakoribbak, így könnyen áldozattá válhatunk a látszólag kedvező ajánlatoknak.
Az őszi és az ünnepi időszak közeledtével, különösen a Black Friday idején, ami ebben az évben november 28-ára esik, gyakran megnő a termékek iránti kereslet és a kereskedők számos látványos akcióval, kedvezménnyel csábítják a vásárlókat. Ebben az információ- és akcióáradatban azonban sokan könnyen elvesznek, ezért fontos, hogy tudatos döntéseket hozzunk. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság célja, hogy edukatív, gyakorlatias tanácsokkal segítsék a fogyasztókat a biztonságos és átgondolt vásárlásban, azaz így kerülhetik el az online csalásokat.
Mielőtt kosárba tennénk egy terméket, érdemes ellenőrizni annak eredeti árát és a kedvezmény valódiságát. Készítsünk előre listát azokról a termékekről, amelyekre valóban szükségünk van – így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat. Online vásárláskor mindig figyeljünk a megbízható webáruházakra, nézzük meg a cég elérhetőségeit, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szállítási és elállási feltételeket.
Fontos tudni, hogy az akciós termékekre is érvényes a jótállás és a szavatosság. Ha probléma merül fel a vásárlás után, a fogyasztók panasszal élhetnek a kereskedőnél, illetve segítséget kérhetnek a fogyasztóvédelmi hatóságtól vagy a békéltető testülettől.
Hasznos tippek a tudatos vásárláshoz, így előzheted meg az online csalást
- Ne dőljünk be a sürgető ajánlatoknak!
A „csak ma érvényes” vagy „már csak néhány darab maradt” üzenetek gyakran pszichológiai nyomást gyakorolnak a vásárlókra. Gondoljuk át, valóban szükségünk van-e az adott termékre.
- Biztonságos fizetési módot válasszunk!
Online vásárlásnál kerüljük az előre utalást ismeretlen eladóknak. Részesítsük előnyben a bankkártyás vagy utánvételes fizetést, és ellenőrizzük, hogy a weboldal címe „https”-sel kezdődik-e.
- Ismerjük meg a szállítási és elállási feltételeket!
Online vásárláskor a fogyasztót 14 napos elállási jog illeti meg – ezt akciós termék esetén is gyakorolhatja, kivéve néhány speciális termékkört (például romlandó vagy higiéniai termékek).
- Őrizzük meg a bizonylatokat!
A vásárlást igazoló számlát, nyugtát és a jótállási jegyet mindig tegyük el, hiszen ezekre szükség lehet, ha a termékkel probléma adódik vagy panaszt szeretnénk tenni.
- Legyünk óvatosak a gyanúsan nagy kedvezményekkel!
Ha egy ajánlat „túl szép, hogy igaz legyen”, valószínűleg nem is az. Ellenőrizzük a webáruház elérhetőségeit, cégadatait és a vásárlói értékeléseket, mielőtt rendelünk. A tudatos vásárlás nemcsak pénzügyi biztonságot jelent, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy az ünnepi időszak valóban a nyugalomról, a családról és a meghitt pillanatokról szóljon – nem pedig a reklamációkról és csalódásokról.
Hevesben sokan felültek már az online csalásnak
Az elmúlt napokban Heves vármegyében két újabb internetes csalásról érkezett bejelentés a rendőrségre. Egy gyöngyöspatai lakos online vásárolt „akciós” húsdarálót, de a csomagban silány minőségű termék érkezett, a webáruház pedig a fizetés után eltűnt az internetről. Egy egri férfi e-mailt kapott egy bank nevében, adategyeztetésre hivatkozva. Az üzenetben szereplő linkre kattintott, majd azt tapasztalta, hogy 150 ezer forintot emeltek le a számlájáról.
Szeptemberben írtunk arról, hogy egy Gyöngyös közelében élő 76 éves férfi esett áldozatul csalóknak. Az ismeretlen elkövető 2025. július 15. és szeptember 2. között többször is felhívta a férfit, különféle befektetési lehetőségeket kínálva. A sértett háromszor is utalt az elkövetőnek összesen 30 millió forintot, ám a vállalt hozamokat vagy nyereséget soha nem kapta meg.
Befektetést ígértek, 30 milliót csaltak ki az idős férfiből Gyöngyös környékén
De történt, hogy egy egri férfi az egyik közösségi oldalon egy számára szimpatikus hirdetést talált, melyben egy mobiltelefont árultak. Fel is vette a kapcsolatot az eladóval, majd megrendelte a terméket. Pár nap múlva hozta is a futár a csomagot, melyet kifizetett, azonban amikor kibontotta, abban nem telefon, hanem egy kisrádió volt. Egy egri nőt is becsaptak a csalók, akit egy kitalált történettel keresték meg. A fia nevében pénzt kértek tőle SMS-ben. A történet lényege az volt, hogy a fiának elromlott a telefonja, ezért nem tudja hívni, de sikerült új mobilt szereznie, csak ki kellene fizetni. A sértettől így több mint 300 ezer forintot csaltak ki, aki jóhiszeműen el is utalta a „fia által” kért vételárat. Csak később derült ki, hogy nem a fia volt a telefon másik végén.
Nem tudta az egri nő, hogy élete legdrágább sms-ét olvassa – felháborító, ami most kiderült
Egy nő egy klónozott webáruházon keresztül vásárolt, aminek következtében kétszer is levonták teljes bankszámlaegyenlegét, és a bank a reklamációját elutasította, gondatlanságra hivatkozva. Az új kártya használatakor is gyanús tranzakciók történtek, ami egy átfogóbb biztonsági problémára világított rá. A nő a rendőrséghez fordult, informatikai szakértők bevonásával kiderült, hogy a vásárlás hamis weboldalon történt.
Óvatos volt, mégis kifosztották – Hihetetlen új eszközökkel támadnak az internetes csalók
