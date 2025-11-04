november 4., kedd

Rémisztő reggel Boldogon – megöléssel fenyegette áldozatát a rabló

Rablás miatt vettek őrizetbe egy férfit Heves vármegyében.

A Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya november 3-án délután rablás bűntett miatt vett őrizetbe egy boldogi lakost - olvasható a rendőrség honlapján.

A 40 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy november 3-án reggel a kaput leemelve bejutott egy boldogi házba, és az ott lakó idős sértettől pénzt követelt, miközben bántalmazással, megöléssel fenyegette. Mivel nem hatottak a szavai, elvett a sertettől két mobiltelefont és sietve távozott. A rendőrök néhány órán belül azonosították és elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra. Kihallgatását követően a nyomozó hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását - írják. 

Legutóbb arról írtunk, hogy augusztusban kiraboltak és brutálisan megvertek egy 28 éves férfit Füzesabonyban.

 

