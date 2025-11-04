Botrányos, mit művelt valaki egy Lime rollerral Egerben + fotók

Olvasónk jelezte portálunknak, hogy Egerben, a Hatvani kapu téren, a Gárdonyi Géza Színház buszmegállójánál betörték az egyik üveget. Valószínűleg egy Lime rollerrel zúzhatták be, mivel olvasónk a helyszínen egy ilyen járművet is látott. A rongálásról sikerült fotókat is készíteni.

A buszmegálló üvegét se kímélték

Forrás: Heol.hu

Többször is beszámoltunk már arról, hogy a Lime rollerekkel a felhasználók gyakran nem bánnak túl kíméletesen.

2023 novemberében történt az az eset, hogy az egyik elektromos kölcsönözhető roller az Érsekkertben lévő kis tóba került reggelre.