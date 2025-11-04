1 órája
Botrányos, mit művelt valaki egy Lime rollerral Egerben + fotók
Meghökkentő látvány fogadta kedden reggel olvasónkat Egerben, a Gárdonyi Géza Színház közelében.
Olvasónk jelezte portálunknak, hogy Egerben, a Hatvani kapu téren, a Gárdonyi Géza Színház buszmegállójánál betörték az egyik üveget. Valószínűleg egy Lime rollerrel zúzhatták be, mivel olvasónk a helyszínen egy ilyen járművet is látott. A rongálásról sikerült fotókat is készíteni.
Többször is beszámoltunk már arról, hogy a Lime rollerekkel a felhasználók gyakran nem bánnak túl kíméletesen.
2023 novemberében történt az az eset, hogy az egyik elektromos kölcsönözhető roller az Érsekkertben lévő kis tóba került reggelre.
2024 januárjában az egri Rózsa Károly utcában egy virágágyásba állított valaki egy Bird elektromos rollert.
Kell-e korlátozni, hol lehet e-rollerrel parkolni Egerben?
2024 februárban valaki az egri uszodával szemben elég sajátosan parkolt le két e-rollert hétvégén. Beleállította a kukába őket.
Beleállította a kukába az e-rollereket Egerben valaki
Júliusban az egyik egri Facebook-csoportban nagy hullámokat csapott annak a dühös háztulajdonosnak a bejegyzése, aki a saját kertjében talált rá egy odahajított Lime rollerre.
Hogy képes valaki ilyenre? Hihetetlen, mit találtak egy hevesi kert közepén!
Mindennek van határa! - kezdte bejegyzését egy feldühödött egri lakó, mikor már nem az első alkalommal hagytak a rollert a háza előtt. Kiderült, hogy a ház lakója egy mozgássérült ember, számára kialakított autóval, garázskapuval, hogy csak egy gombnyomás legyen a kijutása. Az eset augusztusban történt.
„Gondolkodjatok már, emberek” – szomorú „meglepit” talált az egri nő a kapuja előtt, nem csoda, hogy kiakadt miatta
Szintén augusztusban történt, hogy az egyik este az Eger tábla után, a Noszvaj felé vezető úton találtak egy rollert az út szélén hagyva. A szürkületben alig vette észre a sofőr, kérdés, a kedves felhasználó vajon felfogta-e, hogy balesetveszélyes a kanyargós úton hagyott jármű.
Balesetveszély a köbön - ez lehet az év bunkó rolleres parkolása Egerből
A legfrissebb hasonló eset november 2-án történt. A Lime rollert kidobták a kukába. Nem tudni, a használóját bosszantotta föl, mert elesett vele, vagy valaki majdnem elütötte vele, esetleg valaki útban hagyta és ezért vágta ki valaki mérgében a szemetesbe, esetleg jó poénnak tűnt az installáció.
Egyre durvább helyeken hagyják a közösségi rollereket Egerben
Eltűnt egy kamasz lány Hatvanból, több, mint egy hete nem találják
Most találtuk: több mint 20 év után eladó Eger egyik leghíresebb kifőzdéje!