Felháborító

1 órája

Botrányos, mit művelt valaki egy Lime rollerral Egerben + fotók

Meghökkentő látvány fogadta kedden reggel olvasónkat Egerben, a Gárdonyi Géza Színház közelében.

Heol.hu

Olvasónk jelezte portálunknak, hogy Egerben, a Hatvani kapu téren, a Gárdonyi Géza Színház buszmegállójánál betörték az egyik üveget. Valószínűleg egy Lime rollerrel zúzhatták be, mivel olvasónk a helyszínen egy ilyen járművet is látott. A rongálásról sikerült fotókat is készíteni.

Itt történt a rongálás
 A buszmegálló üvegét se kímélték 
Forrás: Heol.hu

Többször is beszámoltunk már arról, hogy a Lime rollerekkel a felhasználók gyakran nem bánnak túl kíméletesen. 

2023 novemberében történt az az eset, hogy az egyik elektromos kölcsönözhető roller az Érsekkertben lévő kis tóba került reggelre.

2024 januárjában az egri Rózsa Károly utcában egy virágágyásba állított valaki egy Bird elektromos rollert. 

2024 februárban valaki az egri uszodával szemben elég sajátosan parkolt le két e-rollert hétvégén. Beleállította a kukába őket.

Júliusban az egyik egri Facebook-csoportban nagy hullámokat csapott annak a dühös háztulajdonosnak a bejegyzése, aki a saját kertjében talált rá egy odahajított Lime rollerre.

 Egerben, a Hatvani kapu téren, a Gárdonyi Géza Színház buszmegállójánál betörték az egyik üveget. 
Forrás: Heol.hu

Mindennek van határa! - kezdte bejegyzését egy feldühödött egri lakó, mikor már nem az első alkalommal hagytak a rollert a háza előtt. Kiderült, hogy a ház lakója egy mozgássérült ember, számára kialakított autóval, garázskapuval, hogy csak egy gombnyomás legyen a kijutása. Az eset augusztusban történt.

Szintén augusztusban történt, hogy az egyik este az Eger tábla után, a Noszvaj felé vezető úton találtak egy rollert az út szélén hagyva. A szürkületben alig vette észre a sofőr, kérdés, a kedves felhasználó vajon felfogta-e, hogy balesetveszélyes a kanyargós úton hagyott jármű.

A legfrissebb hasonló eset november 2-án történt. A Lime rollert kidobták a kukába. Nem tudni, a használóját bosszantotta föl, mert elesett vele, vagy valaki majdnem elütötte vele, esetleg valaki útban hagyta és ezért vágta ki valaki mérgében a szemetesbe, esetleg jó poénnak tűnt az installáció. 

 

 

 

 

 

