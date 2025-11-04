Hat éve döntötte romba a család életét a mászóka - mára kiderült, kik a felelősek a csányi tragédiáért

Hat évvel és másfél hónappal a tragikus mászókabaleset 2019-es bekövetkezését követően kedden ítéletet hirdetett a Hatvani Járásbíróság. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, az Egri Törvényszék sajtószóvivője az elsőfokú ítéletről az alábbi tájékoztatást adta: "A Hatvani Járásbíróság 2025. november 4-én ítéletet hirdetett a csányi mászókabaleset ügyében. A bíróság elsőfokú ítéletében mindkét vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őket 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. A szabadságvesztést annak végrehajtása esetén fogházban kell végrehajtani és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a büntetés kétharmad részének kitöltését követő nap."

A Hatvani Járásbíróság bírája ítéletet hirdet a tragikus mászókabaleset miatt indult büntetőperben

Fotó: Ládi László / Forrás: Agria Tv Bt.

A tragikus mászókabaleset miatt pénzbüntetéssel is sújtotta a vádlottakat a bíróság

A törvényszéki sajtószóvivő közlése szerint a fentieken túl az I. rendű vádlottat egymillió 200 ezer, míg a másodrendű terhelt 750 ezer forint pénzbüntetést is meg kell, hogy fizessen. Mindemellett a másodrendű vádlottat az óvodai intézményvezetői tevékenység gyakorlásától két évre eltiltotta. A bíróság a vádlottakat előzetes mentesítésben részesítette és egyetemlegesen kötelezte őket a bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet nem jogerős, az ügyész három napot tartott fel a jogorvoslati nyilatkozatra. Az elsőrendű vádlott fellebbezést jelentett be bűnösség téves megállapítása miatt, felmentés érdekében, ehhez az elsőrendű vádlott védője csatlakozott. A másodrendű terhelt három napot tartott fenn nyilatkozattételre, és ehhez a védője is csatlakozott.

„Olyan nap volt, mint a többi” Valamivel több, mint hat éve, 2019. szeptember 26-án, egy szokványos délelőttön a csányi óvodában a gyerekek a napsütéses udvaron játszottak. A nevetés és zsivaj között három kisgyermek felmászott a fából készült mászókára – olyan eszközre, amelyet évek óta naponta használtak. Néhány pillanattal később azonban a játék tragédiába torkollt. A szerkezet hirtelen megdőlt, és maga alá temette az egyik gyermeket. A hatéves Radics Mercédesz olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudták megmenteni.

A későbbi eljárások fényt derítettek arra, hogy a mulasztások éveken át tornyosultak

A vizsgálat során kiderült: a mászókát már 2011-ben balesetveszélyesnek minősítették. A faoszlopok töve elkorhadt, a tartógerendák kilazultak, a rögzítések meggyengültek. A hibákról készült szakvélemény szerint az eszközt le kellett volna bontani, vagy legalábbis tiltó táblával elzárni a használat elől. Ez azonban nem történt meg. Bár a karbantartó kisebb javításokat végzett – létrafokokat cserélt, a tartószerkezetet megigazította – a szerkezet állapota tovább romlott. A végzetes napon a korhadt talprészek már nem bírták el a három gyerek súlyát.