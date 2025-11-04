november 4., kedd

Ítélet született

2 órája

Hat éve döntötte romba a család életét a mászóka - mára kiderült, kik a felelősek a csányi tragédiáért

Címkék#csányi óvoda#óvodai tragédia#ügyészség#Hatvani Járásbíróság#haláleset

Egy hatéves kislány életét vesztette 2019-ben a csányi óvoda udvarán, miután kidőlt alóla a korhadt fa mászóka. A tragikus mászókabaleset után évekig tartott a felelősség megállapítása. A bíróság közbenső ítéletben kimondta: az óvoda hibázott, november 4-én pedig a büntetőperben is ítéletet hirdetett a Hatvani Járásbíróság..

Hat évvel és másfél hónappal a tragikus mászókabaleset 2019-es bekövetkezését követően kedden ítéletet hirdetett a Hatvani Járásbíróság. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, az Egri Törvényszék sajtószóvivője az elsőfokú ítéletről az alábbi tájékoztatást adta: "A Hatvani Járásbíróság 2025. november 4-én ítéletet hirdetett a csányi mászókabaleset ügyében. A bíróság elsőfokú ítéletében mindkét vádlottat halált okozó foglalkozás  körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őket 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 2 év 6  hónap próbaidőre felfüggesztette. A szabadságvesztést annak végrehajtása esetén  fogházban kell végrehajtani és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a  büntetés kétharmad részének kitöltését követő nap."

A tragikus mászókabaleset áldozata 12 éves lehetne már
A Hatvani Járásbíróság bírája ítéletet hirdet a tragikus mászókabaleset miatt indult büntetőperben
Fotó: Ládi László / Forrás:  Agria Tv Bt.

A tragikus mászókabaleset miatt pénzbüntetéssel is sújtotta a vádlottakat a bíróság

A törvényszéki sajtószóvivő közlése szerint a fentieken túl az I. rendű vádlottat egymillió 200 ezer, míg a másodrendű terhelt 750 ezer forint  pénzbüntetést is meg kell, hogy fizessen. Mindemellett a másodrendű  vádlottat az óvodai intézményvezetői tevékenység  gyakorlásától két évre eltiltotta. A bíróság a vádlottakat előzetes mentesítésben részesítette és egyetemlegesen kötelezte  őket a bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet nem jogerős, az ügyész három napot tartott fel a jogorvoslati nyilatkozatra. Az elsőrendű  vádlott fellebbezést jelentett be bűnösség téves megállapítása miatt, felmentés  érdekében, ehhez az elsőrendű vádlott védője csatlakozott. A másodrendű terhelt három napot tartott fenn  nyilatkozattételre, és ehhez a védője is csatlakozott.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

„Olyan nap volt, mint a többi”

Valamivel több, mint hat éve, 2019. szeptember 26-án, egy szokványos délelőttön a csányi óvodában a gyerekek a napsütéses udvaron játszottak. A nevetés és zsivaj között három kisgyermek felmászott a fából készült mászókára – olyan eszközre, amelyet évek óta naponta használtak. Néhány pillanattal később azonban a játék tragédiába torkollt. A szerkezet hirtelen megdőlt, és maga alá temette az egyik gyermeket. A hatéves Radics Mercédesz olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudták megmenteni.

A későbbi eljárások fényt derítettek arra, hogy a mulasztások éveken át tornyosultak

A vizsgálat során kiderült: a mászókát már 2011-ben balesetveszélyesnek minősítették. A faoszlopok töve elkorhadt, a tartógerendák kilazultak, a rögzítések meggyengültek. A hibákról készült szakvélemény szerint az eszközt le kellett volna bontani, vagy legalábbis tiltó táblával elzárni a használat elől. Ez azonban nem történt meg. Bár a karbantartó kisebb javításokat végzett – létrafokokat cserélt, a tartószerkezetet megigazította – a szerkezet állapota tovább romlott. A végzetes napon a korhadt talprészek már nem bírták el a három gyerek súlyát.

A Hatvani Járási Ügyészség vizsgálata szerint az óvoda vezetője és a település polgármestere is foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetést követett el. Az ügyészek megállapították: a tragédia megelőzhető lett volna, ha a játékot idejében kivonják a használatból. Ezeket a megállapításokat követően született meg később a vádirat, majd most a még nem jogerős verdikt.

Hosszú út az igazságig

A tárgyalás 2024 tavaszán kezdődött meg a Hatvani Járásbíróságon. A meghallgatásokon tanúk, óvodai dolgozók, karbantartók és műszaki szakértők is vallomást tettek. A bíróság megállapította, hogy az intézmény felelősségi köre nem volt egyértelműen szabályozva, a karbantartási dokumentáció hiányos volt, és a hibajelzések ellenére sem történt megfelelő intézkedés. 
A kislány családja számára a hat év nem hozott megnyugvást. A szülők több interjúban is elmondták: nem a megtorlás, hanem az igazság keresése vezérli őket. „Csak azt szeretnénk, hogy senkivel ne történhessen meg az, ami velünk történt” – mondta az édesanya korábban a sajtónak. A család mintegy 70 millió forintos kártérítést követel az óvodát fenntartó önkormányzattól. A polgári per az elsőfokú ítélet után is folytatódik, és a kártérítési összeg végleges mértékéről várhatóan 2026-ban dönt a bíróság.

 

A játszótér ma csendes emlékhely

A csányi óvoda udvarát ma már új, modern játékok töltik meg. A régi, halálos mászóka helyén virágágyás van, mellette egy kis emléktábla, amelyet a szülők és az óvoda közösen helyeztek el.
A faluban mindenki ismerte a kis Mercit. Születésnapján sokan gyertyát gyújtanak érte, és virágot visznek a helyre, ahol a tragédia történt. Egy helyi lakos így fogalmazott anno: „Ez a kis közösség sosem fogja elfelejteni. Mindenki tanult belőle. Azóta más szemmel nézünk minden korhadt fadarabra az udvaron.”

 

 

