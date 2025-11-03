Pusztító tűz Hevesben! Ketten voltak a családi házban, mentők is a helyszínen!

Tűz keletkezett egy földszintes családi házban Tófalun, a Kossuth Lajos utcában hétfőn délelőtt. A kémény mellett a födém és a szarufák fogtak tüzet, a szobák megteltek füsttel - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Tűz keletkezett egy földszintes családi házban Tófalun

Forrás: Veol.hu

Az épületben ketten tartózkodtak, kimentek a szabadba, mentő érkezett hozzájuk. Az egri és füzesabonyi hivatásos tűzoltók a szobából oltják a tüzet, illetve megbontják a tetőt és onnan is oltanak - írják.