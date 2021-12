Mint a tájékoztató oldal írja, a beoltottak száma 6 millió 13 ezer 7, közülük 5 millió 784 ezer 958 személy már a második oltását is megkapta, 1 millió 714 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében Oltási akcióhét lesz november 22-28. között, a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra.