A tájékoztató oldal beszámolója szerint a beoltottak száma 6 millió 57 ezer 367, közülük 5 millió 808 ezer 536 fő már a második oltását is megkapta, 2 millió 43 ezer 213 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Egész héten Oltási akcióhét zajlik. Hétfőn és kedden összesen közel 256 ezer oltást adtak be, több mint 32 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és közel 209 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.