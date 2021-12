A Hand in Scan kézhigiéné ellenőrző rendszert kiterjesztették a kórház fekvőbeteg szakellátó szervezeti egységeire. 13,3 millió forint értékben, 81 darab érintésmentes kézfertőtlenítő szett érkezett az intézménybe. 3 db új takarítógépet üzemeltek be. A négy – sebkezelés, húgyúti katéterezés, centrális és perifériás katéterezés – leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzése céljából egyszerhasználatos szetteket vezettek be.