– Még államtitkárként, négy évig volt szerencsém a lehető legközelebbről követni a felsőoktatás, ebből kettő évig a közoktatás területét. Akkor még nem létezett a mai, az innovációt is nevében foglaló minisztérium, de az innováció már akkor is teret nyert egyes kulcsterületeken, s így volt ez a köznevelés területén is. Ez idő alatt, 2017-ben indult el a Komplex Alapprogram fejlesztése, amelyet a következő évben már bevezettek a csatlakozó iskolákban – taglalta.