– Köszönjük a sok kérdést és a kedves fogadtatást, jó volt látni, hogy a gyerekek nem csak iskolába járnak ide, de egy valódi közösségbe is. A tanórákon kívüli változatos foglalkozások is annak a bizonyítékai, hogy a pedagógusok is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legjobb oktatásban részesülhessenek a gyerekek. Köszönjük a meghívást – írta a szóvivő.