– Kisállataink körében fajta-, méret- és egyedfüggő is, milyen korban számít az állatunk idősödőnek, illetve idősnek. A kis méretű kutyák 12–14 éves kort is megélhetnek, de előfordulnak ennél nagyobb kort megélt „matuzsálemek” is. A nagy testű kutyák átlagos élettartama 7–10 év. A macskák életkilátásai között is elég nagy a szórás. Jó esetben 12–16 évet is megélhet velünk doromboló kedvencünk – magyarázta.