– Én vagyok az, aki összehívta a pincetulajdonosokat. Ez az ügy zártkert tulajdonosokat is érint. Mi keressük az igazunkat. A törvény úgy szól, ha egy teleknek nincs közvetlen útkapcsolata, akkor a szomszédnak tűrnie kell az átjárást. Ez egy 7726 helyrajzi számú út ami önkormányzati vagyon volt. Lehet, hogy most nincs a térképen, de akkor hová tűnt róla? Valaki eladta. Itt valaki hibázott. A rendezési terv is utat hoz. Arra hivatkoznak, hogy nincs elég pénz. Ha a hivatal hibázott, akkor hozza is helyre. Amikor Kacsó János főépítész ott járt, azt mondta, hogy ez szabálysértés és a kerítést le kell bontatni, de azóta sem történt semmi – zárta szavait felindultan.