– Csatlakoztunk a budapesti figyelemfelhívó rendezvényhez, bár mi szelídebben sétálunk, mert szeretnénk, ha megértenék, nem a kórházak, nem az orvosok és nem a szülésznők ellen demonstrálunk. Azért hallatjuk a hangunkat, hogy ráerősítsünk a célra: rendszerszintű változásra lenne szükség. Örültünk, amikor 2019-ben Családbarát szülészet néven irányelv született, de úgy érezzük ez azóta csak lóg a levegőben. Nem alakították át a protokollt, hogy összhangba hozzák ezekkel az irányelvekkel. Szeretnénk, ha egységessé válna a szemlélet, amelyik a szüléseket elsősorban támogatja, nem vezeti. Mert még ma is az a helyzet például, hogy nem mindegy, az ország melyik részében él a kismama, akinek elfolyik a magzatvize. Van ahol csak 12, de szerencsére akad olyan is, ahol 36 órát is engedik vajúdni ezt követően. Szeretnénk, ha ez nem esetleges lenne, ha nem az „így szoktuk elv” érvényesülne, hanem egységes irányelvek szerint fogadnák a kismamákat az ország valamennyi kórházában. Ne azon múljon a háborítatlan születés, hogy szerencséje van-e a kismamának, babának, vagy nem – tette hozzá.