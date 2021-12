– Ismét önkéntes katonai szolgálatra várja a jelentkezőket a honvédség, az alapképzés január 5-én indul – tudatta az őrnagy. – Most is kiemelt érdeklődésre számítunk a felsőoktatásba be nem jutottak körében, de a jelentkezés mindenki előtt nyitva áll, aki még nincs 65 éves, büntetlen előéletű, van bejelentett magyar lakcíme és általános iskolai végzettsége. A jelentkezést mielőbb el kell indítania annak, aki januárban szeretné megkezdeni a féléves programot, mert a szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg.

Két hónap után speciális kiképzést is választhatnak az önkéntesek Fotó: Magyar Honvédség