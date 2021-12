– Ehhez hozzájárul az is, hogy az az intézményrendszer aminek az oktatás-nevelés és mindennapi segítségnyújtás is a feladata, az nem tudja ellátni a feladatát. A tanárok agyon vannak terhelve. Oktatási feladataikat éppen el tudják látni, de nevelési feladataikat nem. Hibás elképzelések mentén szervezik a tanárok munkáját. Felesleges adminisztratív, önreflexiós feladatokkal és néhány továbbképzés is felesleges. 1956-ról vagy Trianonról felesleges testnevelés szakos tanároknak továbbképzést tartani. Ez sehová nem vezet. Ezen a területen is változtatni kell, hogy fejlődést érjünk el – hangsúlyozta.