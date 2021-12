Kitérnek arra is, hogy a két Kelemen Csabával érintkező művész egyike – aki a Rigócsőr királyfi darabban is szerepelt – október 18-án Covid-gyanús tüneteket észlelt magán és ezt aznap jelezte is a direktornak, ennek ellenére október 21-én és 22-én a többi szereplő folytatta a Nagymama próbáit. A tüneteket produkáló szereplőt végül 22-én tesztelték, s 25-én derült ki róla, hogy fertőzött. Október 27-én és 28-án a Montmartrei Ibolyát próbálták, ahol közreműködők között ott volt ennek az igazolt fertőzöttnek is két korábbi kontaktja.