Egy fiatal nő arról számolt be, őt az édesapja – aki már megkapta a harmadik oltást is – vette rá, hogy oltassa be magát. Megjegyezte, legfőképpen családja, kisfia miatt gondolta úgy, ez a legjobb döntés. Egy másik fiatal férfi azt mondta, bár őt a munkáltatója vette rá az oltásra, már ő is úgy látja, szükséges a védőoltás. Elmondta, hogy egy ismerőse is rövid időn belül meghalt a koronavírus következtében.