– Nagyon jó, szellős pálya volt, ez kell a fedelesekre, hogy tudjunk forogni. Itt voltam tavaly is, másabb volt most. Próbálhatjuk a lovakat, amik nagyon jól mennek most, azok mennek majd a nyári szezonban elöl a maratonban. Mindig vannak új lovak, ezúttal kettő, a kipróbálásukra a legjobb a fedeles. Elégedettek vagyunk velük, de több munka kell, többet kell gyakorolni velük, több ilyen verseny kell ahhoz, hogy be tudjunk lendülni, s Józsit egy kicsit meg tudjuk közelíteni. Nem megverni, mert azt csak akkor lehet, ha hibázik – fejtette ki Galbács Ferenc.