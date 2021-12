Az elektronikaihulladék-gyűjtésből szintén ki voltak zárva a lámpából származó hulladékok, de ezek díjmentes leadására is van lehetőség. Pétervásárán és Recsken helyezett ki gyűjtőpontot az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft., ahol használt izzókat, hagyományos és energiatakarékos, LED-es darabokat vesznek be. Csakúgy, mint a sütőolajokat és az elemeket, ezeket is újrahasznosítják.