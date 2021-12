- Pályázatot nyújtottunk be, nyertünk is 10,7 millió forintot, de a felújítás teljes költsége bruttó 32 millió forint tett ki. Kiderült, a munkaterület átadását követően, hogy a híd rosszabb állapotban van, mint amire számítottunk. Teljes útburkolati felszedés, az út alatti feltöltést is beleértve, valamint az oszloptartó elemek és oszlopok eltávolítása, az átmenő közműhálózat cseréje volt része a munkáknak – mondta az alpolgármester.