Rázsi Botond, az ­Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium igazgatója: „Vannak krónikus betegségeim, mert asztmával és magas vérnyomással is küzdök, ezért fontosnak tartottam, hogy egy ilyen súlyos járványidőszakban a lehető legjobban védjem magam. Elfogadom azt a tudományos tényt, hogy a védőoltások működnek. Racionális emberként hiszek a tudomány érveléseiben. A védőoltásokkal már számos súlyos betegség terjedését állították meg, és hiszem, hogy most is ez történik. Ráadásul a koronavírus már nem is ismeretlen a tudósok számára. Semmilyen mellékhatást nem éreztem egyébként az oltásokat követően. Átestem a betegségen, és nem voltak súlyos tüneteim, de nem tudhatom, legközelebb hogyan vészelném át, így jobbnak találtam felvenni a küzdelmet az oltás segítségével a lehetséges súlyos szövődmények ellen.”