– Az Alkotmánybíróság nem dönthet versengő tudományos álláspontok között, hanem az adott időpontban „meghatározó tudományos világkép” figyelembe vételével jár el. A hosszú ideje alkalmazott gyermekkori védőoltásokkal is többször foglalkozott már, és határozatai szerint ezek kapcsán sem kérdőjelezhető meg, hogy a védőoltások fokozzák az emberi szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességét. Úgy ítélte meg most is, hogy a mértékadó nemzetközi intézmények – vagyis a WHO, Európai Unió, OECD – által képviselt álláspont a Covid–19 elleni vakcina tekintetében is egyértelműen azonosítható – emelte ki.