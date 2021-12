Felhívták a figyelmet arra is, hogy szükség van az ellátórendszer kapacitásának növelésére, illetve arra is, mennyire fontos, hogy figyeljünk a gyerekekre, vegyük észre s vegyük komolyan a lelkiállapotukban beálló változásokat. Ehhez a kampányhoz csatlakozott az egri önkormányzat is, melynek keretében november 20-án, 17-től 21 óráig a városháza épülete kék színbe öltözött.