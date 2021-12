A mult hónapi nagy (hű)hó, melylyel Lenkey Károly honvédezredes az egri honvédiskolát megtervezé, már e l o l v a d t. Utána legnagyobb h i d e g s é g e t szinészeink éreztek a pártolásban. Azonban annál m e l e g e b b esték álltak be minden csütörtökön a katona-zenekar „Kränzchen”-jein, hol is f e l o l v a d v á n a jégkéreg a publicum kihalt, sivár műpártolásáról, patakban folyt a pénz egypár vörösgalléros ur zsebeibe. V i l l á m o k gyakrabban egyes privát házakban mutatkoztak az asszony-nép gyakori bálozásának miatta, a m e n n y kő azonban mégis csak a casino-társulat publicus báljának jövedelmébe ütött bele megalapitván azt 50 frtokig. A mult hetekben nagy s z e l e t leginkább a nőegylet „képtelensége” hajtott, kiszáritván meddő hirlapi szeleskedéseivel a közönség „vérmes reményeket tápláló” várakozásából utolsó cseppjét is a türelem-olajának.