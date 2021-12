Jól alakultak, illetve most is folynak a fejlesztések a településen – tudtuk meg dr. Berecz Kálmán polgármestertől. Befejeződött a Tarna-mente kerékpárút építése, aminek a falun átmenő szakasza 2,3 kilométer. Sokan használják munkába járásra úgy, hogy hozzájuk is jönnek, illetve innen is eljárnak dolgozni biciklivel. Az építő konzorciumnak tagja volt a Magyar Közút is, így a 3-as út kereszteződésében jelzőlámpás rendszer létesült, illetve a buszöblöket is felújították, kiszélesítették.