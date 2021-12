– A TOP 2 programban elnyert pályázatunknak köszönhetően fejleszthettük a 2. számú orvosi rendelőnket 48 millió forintból. De a Magyar Falu Programban is sikeresek voltunk, így a Civil Házra 15 milliót költhettünk. Hasonlóan örömteli, hogy az óvodai játszótér fejlesztésére is nyertünk ötmilliót. Ugyanennyit kaptunk a temetői vizesblokk felújítására is. Némi csúszás lesz a kivitelezésben, amit az ismert anyag-, illetve munkaerőhiány okoz. A kormánytól is jutottunk támogatáshoz belügyminisztériumi pályázatokkal. Kilencvenmillió forintot költhetünk így 12 utunk és három járdaszakasz felújítására. Ebben a programban az elszámolásnál és a műszaki átadásnál tartunk.