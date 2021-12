– A Fleischmann család szerepe a településen mindig meghatározó volt. A mi korosztályunk leányukat, Máriát vagyis Mimike nénit ismerhette. Maga is nagyon sokat tett a faluért, a gyerekekért, még engem is tanított német nyelvre. Sajnos azt is meg kellett élnem, hogy a temetésén polgármesterként beszédet mondjak. A család utolsó tagjaként ő is elment – mondta beszédében Balázs Zoltán polgármester.

Balázs Zoltán (középen) és dr. Nagy Zoltán Fotó: Sike Sándor / Heves Megyei Hírlap