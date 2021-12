A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete napraforgó. A szotyola és a köles mellett a natúr dió, fekete dió, mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia is potenciális lehetőséget jelent. Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel, olcsó almával és a könnyen gyűjthető bogyókkal is etethetünk. Ezeket lehetőleg szúrjuk át, s akasszuk bokrok és fák ágcsonkjaira, így a madarak hóeséskor és utána is hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem elérhetetlen számukra, amíg el nem takarítjuk a havat. Néhány almát természetesen a talajra is tehetünk.