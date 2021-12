– Nap, mint nap felelősségteljes munkát végeznek, gondoskodnak a rájuk bízott állatokról – jelentette ki a honatya. – Az állatvédelmi felmérésben is egyértelmű választ kaptunk, hogy a munkájuk anyagi támogatása rendkívül fontos. Ezért a civil szervezetek is jelentős támogatásban részesülhettek, amellyel működésüket igyekeztünk megkönnyíteni, de az ivartalanítási program támogatásával is a rájuk nehezedő terheket kívánjuk csökkenteni. A felelős állattartás oktatására is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen elindult a Gazdijogsi online képzés, illetve elfogadtuk az Állatvédelmi kódexet október 4-én, az állatok világnapján. Az etikai szándéknyilatkozathoz minden állatokkal foglalkozó, vagy azokról kommunikáló szervezet csatlakozhat, ha szívén viseli az állatok jólétét, és az érdekükben tenni is kész.

Fontosnak tartják az állatvédelmet Fotó: nyitraizsolt.hu