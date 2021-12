A kórház megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várja azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is – tájékoztat közleményében az intézmény. Mint írják: az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben a regisztrációkat a helyszínen végzik el és az oltás érkezési sorrendben fog történni. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpont foglalót javasolják akár az első, akár a második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.