A három nap során a nyitott futamok közül nyert egyet-egyet ifj. Szabó Gábor, Zajzon András, Kovács Ádám, Peller Judit és Katarina Sovová is. A hétvégén versenyeztek amatőrök, utánpótláskorú díjugratók és fiatal, öt- és hatéves lovak is. A programban szerepelt egyebek között lovak, valamint lovasok stílusversenye, kétfázisos versenyszám, de csak időre, illetve ideális időre teljesítendő pálya is.