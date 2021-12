Továbbra is nagy mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga – számol be róla közösségi oldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Mint írják: a szennyvízminták átlagos SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja továbbra is magas és a minták többségét stagnáló tendencia jellemzi. Csökkenés két városban, Szekszárdon és Szolnokon figyelhető meg.