Napirendre kerül az ülésen egy első világháborús emléksétány kialakítása az Eger-­patak Kossuth és Klapka utca közötti szakaszán, illetve a jövő évi önkormányzati belső ellenőrzés is. Döntenek a Széchenyi István utca 4. szám alatti ingatlan eladásáról, illetve a II. Rákóczi Ferenc út 8. alatti hely egy részét áldozatsegítő iroda céljára adják bérbe. Mindemellett a Kossuth Lajos utcai Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) sorsáról is új határozat születhet, az üzemeltetésére pályázatot akar kiírni a két alpolgármester, Farkas Attila és Minczér Gábor. A hasznosítással kapcsolatban korábban többször is érdeklődtünk, hiszen az épület néhány éve újult meg jókora összegből.