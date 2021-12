Blaskó Balázs, a teátrum igazgatója is jelen volt az ülésen és felolvasta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) egy évvel ezelőtti állásfoglalását. Ez alapján arra figyelmeztette a képviselőket, hogy talán épp úgy vissza kell majd vonniuk a döntést, mint Szőcs Artur esetében. A levélben ugyanis a jogfolytonosság fontosságát is hangsúlyozták, illetve kitérnek arra is, hogy az átalakulás nem sértheti a közös működtetési megállapodást. Blaskó Balázs elmondta, ezek fényében talán nem is szűnhet meg jogutód nélkül a színház.