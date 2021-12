A hétvégi összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 6 159 926 fő, közülük 5 867 068 fő már a második oltását is megkapta, 2 765 500 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban összesen 22 699 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 157 568 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Az elmúlt három napban elhunyt 489 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 35 611 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 932 204 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 189 753 főre emelkedett. 7440 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 586-an vannak lélegeztetőgépen. Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 139 ezren vettek fel oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 135 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az Oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Heves megyében a hétfő délelőtti adatok szerint eddig összesen 34 ezer 297 míg a szomszédos megyék közül Nógrád megyében 27 ezer 432 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 72 ezer 040, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 46 ezer 861.