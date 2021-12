Heves megyében a szerda délelőtti adatok szerint eddig összesen 36 ezer 011 míg a szomszédos megyék közül Nógrád megyében 29 ezer 015, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 76 ezer 362, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 49 ezer 365.

A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette. 3359 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 139 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett.