3361 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 256 ezer 415-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 82 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 ezer 186-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 millió 111 ezer 676, az aktív fertőzöttek száma pedig 105 ezer 553-ra csökkent. 3492 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 334-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

Heves megyében a péntek délelőtti adatok szerint eddig összesen 36 ezer 455 míg a szomszédos megyék közül Nógrád megyében 29 ezer 447, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 77 ezer 443, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 49 ezer 925.

Forrás: koronavirus.gov.h

Mint azt a tájékoztató oldal írja: a beoltottak száma 6 millió 266 ezer 64 fő, közülük 5 millió 981 ezer 569 személy már a második, 3 millió 176 ezer 553 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérjük az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. Már megnyílt az internetes időpontfoglaló a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához is.