4977 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 218 ezer 295-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 ezer 530-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 millió 26 ezer 254 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 154 ezer 511-re csökkent. 5856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu oldalon.

Heves megyében a péntek délelőtti adatok szerint eddig összesen 35 ezer 702 míg a szomszédos megyék közül Nógrád megyében 28 ezer 715 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 75 ezer 565, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 48 ezer 894.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A tájékoztató oldal beszámolója szerint a beoltottak száma 6 millió 208 ezer 430, közülük 5 millió 923 ezer 284 személy már a második oltását is megkapta, 3 millió 65 ezer 350-en pedig már a harmadik oltást is felvették. Az Oltási akció keretében ismét időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást péntek délután és szombaton a kórházi oltópontokon.

Mint kiemelték: rendben zajlik az 5-11 éves gyermekek oltása is, a szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap. Magyarországon is már jelen van az omikron vírusvariáns, ezért továbbra is kérik a beoltatlanokat, hogy vegyék fel az oltást, mert minden variánssal szemben nagyobb az esély az oltással, mint anélkül.