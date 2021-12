A TV2 december 15-én este jelentette be, hogy kik szerepelnek majd az új sportrealityben, a versenyzők között pedig ott van a 2018-as kick-boksz világbajnok, Rákóczi Renáta is. A hatvani amazon 2019-ben sokak rokonszenvét kivívta az Exatlonban, ahol végül 79 nap után - Gelencsér Tímeával szemben - búcsúzott a küzdelmektől.

A Bajnokok csapatában ott lesz még az ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, Esztergályos Patrik és az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Ungvári Miklós. A pirosakat erősíti a második évad női győztese, dr. Busa Gabriella is; visszatér a strandröplabdás Szabó Dorka és a fitness világbajnok, oroszlányi származású Kocsis Alexandra is, de pályára lép majd a BMX világbajnok Kempf Zozo is. Hozzájuk csatlakoznak még az idén, a harmadik évadban bizonyító Bajnokok: a focista Ujvári Iza, a műugró Somhegyi Krisztián és a karatés Virág András.

Akik pedig mindent megtesznek, hogy a Kihívók diadalmaskodjanak: az első évad győztese, Huszti Kata; a három éve vállsérülése miatt távozó Salander Dorina; a nagy esélyesnek tartott Szabó-Thomka Hanna; a csupaszív Kása András; a gladiátori elszántsággal küzdő Mischinger Péter és az első évadban idő előtt búcsúzó Rozs Gergely. A Kihívók csapatában újra bizonyíthat Pap Dorci és Novák Zalán is. Mindketten győzni szeretnének a Dominikai Köztársaságban, ahogy a harmadik évad két legjobbja, Szente Gréta és Herceg-Kis Bálint is.