Hótakaró, pár hét kemény fagy kellene

Mindhárom gazda egyetért abban, hogy csapadékra, tíz-tizenöt centiméteres hótakaróra lenne szükség a télen, hogy a kikelt őszi vetésben ne legyen fagykár. Ugyanakkor, legalább két-három hétig mintegy mínusz tíz fokos hideg is jól jönne, hogy a földben a kártevők elpusztuljanak. Kozma Attila elmondta, Besenyőtelken volt olyan eset, hogy tizenöt hektáron rágta ki a drótféreg, a mocskos pajor, és más károkozók az öt-hat centis napraforgót. Kemény fagyok híján nagy számban telelnek át a pockok, egerek, hörcsögök is. Elsősorban a repcére mennek rá, de kirágják a búzát is. Képesek hektárszámra kipusztítani a vetést, éréskor, aratás előtt pedig a kalászokat is leszedik. Vegyszeres védekezés ugyanakkor tilos ellenük, mert a ragadozó madarak, a rókák elpusztulnak, ha megeszik az elhullott állatokat.