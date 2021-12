A Szent Istvánról elnevezett újhatvani sportiskola fedett pályáján jéghokizó diákok – látható a belső képeiken – egyáltalán nem viselnek maszkot. Tavaly stopot jelentett be a hatvani városvezetés, de idén már szabad jelzést adott a játékos-téli indulatoknak. A mostani járványstatisztika talán még brutálisabb, mint a tavalyi. Arról nem is beszélve, hogy a nyári-őszi hacacárénak már rég vége van. Még akkor is, ha a Zagyva-folyó hajókürtjének vészjelzései nem hallatszanak el a főtérig.