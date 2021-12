– A munka elindult, az önerőt hozzátettük, de ezt a GYAK akkori vezetése nagy részben teljesen másra használta fel, és soha nem számolt el vele. Meg is történt a feljelentés. Ezzel egy időben zajlott a fedett csarnokot és a műfüves pályát kiszolgáló öltöző építése, ebben is a GYAK volt a gazda, de 40-50 százalékos elkészültségnél a kivitelező eltűnt. A kivitelező ellen is büntető feljelentés történt. A befejezésről egyeztettem az egyesület mostani vezetésével, illetve Tóth Dénessel, aki már olyan sportberuházások a menedzselésén vett részt, mint a diósgyőri stadion, vagy a mátraházi edzőtábor építése. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) illetékes vezetőjével egy videókonferencián tisztáztuk, mit kell tenni az egyesületnek ahhoz, hogy szabályosan el legyenek számolva a TAO-s pénzek. A sportklub engedélyt kapott arra, hogy a lelátóra megítélt, de fel nem használt TAO-s keretet átcsoportosíthassák az öltözőre. Természetesen az öltöző eddigi beruházásával el kell számolniuk, és ki kell dolgozniuk egy tervet, hogy mekkora összegből valósítható meg az öltöző befejezése. Ha ez megtörténik, akkor lehetséges a pénz átcsoportosítása – tájékoztatott Hiesz György.