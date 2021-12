Erbeszkorn Tamás, a sípark szóvivője elmondta, szép számban vették az erre szóló bérleteket. – Vasárnap és hétfő éjjel is dolgoztak a hóágyúink, ma is friss hó várja a pályákon az érkezőket. Hamarosan az időjárás enyhülése várható, nulla fok körüli hőmérséklet, de ez nem okoz olvadást. A hó kitart ebben az évben – fogalmazott a szóvivő.



Erbeszkorn Tamás arról is beszélt portálunknak, hogy a már eddig is üzemben lévő 4-es, 5-ös és 6-os pályák mellett megnyitották a 650 méter hosszú piros 3-as számút is. Ezeken kívül az oktatóparkban található még két pálya, amelyeket szintén igénybe lehetett venni eddig is.

– Szilveszteri eseményt nem szervezünk, most az egyébként szokásos éjszakai síelés a különlegesség. A régebben megszokott téli eseményeket, például a farsangot, a járványhelyzet bizonytalansága miatt nem tervezzük megtartani. Versenyek megrendezésére azonban van esély, azokra a télen valószínűleg lesz lehetőség. Szeretném felhívni a látogatóink figyelmét, hogy a síparkunk a kormányzat mindenkor hatályos járványügyi rendelkezéseit szigorúan betartja és betartatja. A szociális helyiségekben és a felvonókon maszkot vagy csősálat kell viselni. Tartsuk be az előírt másfél méteres védőtávolságot, továbbá a személyzet utasításait, és figyelmeztessük erre a sporttársainkat is! – közölte Erbeszkorn Tamás.



A szóvivő elmondta, a téli iskolai szünet kiemelt időszak, ezalatt normál síbérletárak vannak érvényben. A kedvezményes hétköznapi jegyek január harmadikától kaphatók. A pontos napi nyitvatartásról a sípark weboldalán lehet tájékozódni.