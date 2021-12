Mint ismert a korábban Egerben is működött már skate-park a Széchenyi utca végén az Egrix – korábban az Egal és Más-klub – nevű, fiatalok által kedvelt szórakozóhelyen. A városvezetés már korábban is arról beszélt lapunknak, szeretne újranyitni ott egy ilyen parkot, ám eddig nem történt előrelépés. A december 16-i közgyűlési anyag alapján úgy fest, az Aktív Magyarország Programon keresztül újra nekifut a város a projektnek, ám Lajosvárosban, az Ifjúság út közelében.

A terv egy olyan pálya kialakítása, ami egyben családbarát is, tehát lesznek olyan elemek, amiket a kezdők és az egészen pici gyerekek is bátran tudnak használni, és fokozatosan lennének lehelyezve a nehezebb, nagyobb elemek, amit már a rutinosabb, profibb felhasználók is élvezhetnek. A két pálya tervezett költsége nyolcvanmillió forint, melyhez az önrész összege negyvenmillió forint, olvasható az Eger.hu weboldalon megtalálható közgyűlési anyagban. A fejlesztésre az Egri Városi Sportiskola pályázna, majd ezt követően, az önkormányzat biztosítaná a szükséges önrészt.